Vídeo mostra o que aconteceu com amigas depois de balada em Anápolis

Um vídeo que mostra três moças saindo aparentemente bêbadas de uma famosa boate em Anápolis viralizou nas redes socias nos últimos dias. Na internet, diversas pessoas acharam a situação cômica, mas também teve quem discordou.

As imagens, gravadas por um amigo que gargalhava enquanto observada a situação, mostram as jovens tentando entrar em um carro, mas com dificuldades.

Muitos internautas acharam preocupante, imaginando que elas estavam entrando em um veículo de aplicativo. O colega que registrou o vídeo comentou em uma publicação que o carro era do “motorista da rodada”, ou seja, uma pessoa do grupo que se dispôs a ficar sem beber para dar carona aos demais.

Uma das moças do vídeo também deixou o relato dela. “Sempre curtimos juntos, as vezes alguns passam mais dos limites, outros ficam para cuidar, normal”, disse ela.

Além da explicação a jovem também ironizou a situação e afirmou que não imaginava que o vídeo iria tomar tanta proporção.