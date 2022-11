Apelido de Richarlison, Pombo, vem de dança em comemoração de gols

Dois gols na estreia na Copa do Mundo. Dificilmente Richarlison poderia sonhar com um começo melhor no Qatar. Foi ele que marcou duas vezes contra a Sérvia e garantiu a famosa comemoração do pombo.

Ele se tornou o “Pombo” em setembro de 2018. Em uma brincadeira com seus amigos, o artilheiro fez a coreografia da música “Dança do Pombo”, de MC Faísca e Perseguidores.

Longe da badalação da seleção e do Tottenham, na época, o atacante ainda defendia o Everton, também da Inglaterra.

Como a coreografia bombou, ele adotou par.