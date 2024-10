Corpo de Liam Payne pode ficar na Argentina por até 15 dias para perícia

Pai do cantor está em Buenos Aires, na capital da Argentina, onde o Liam caiu do terceiro andar do hotel Icono Sur

Folhapress - 19 de outubro de 2024

Liam Payne, ex-One Direction. (Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O corpo de Liam Payne pode permanecer na Argentina por dez ou quinze dias antes de ser levado ao Reino Unido.

Investigação policial aguarda os resultados finais da perícia toxicológica, segundo o jornal El Clarín. Investigação também vai determinar eventual intervenção de terceiras pessoas na morte do música, incluindo a possível responsabilização de quem lhe proporcionou drogas.

O pai do cantor está em Buenos Aires, na capital da Argentina, onde o Liam caiu do terceiro andar do hotel Icono Sur, em Palermo. Ele viajou ao país sul-americano para reconhecer o corpo do filho e ajudar nos tramites burocraticos de translado.

Polícia também já coletou depoimentos de pessoas que estiveram com o cantor antes de ele morrer. De acordo com o Clarín, foram ouvidos funcionários do hotel e duas prostitutas contratadas por um site.