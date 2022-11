Previsão é de muita chuva em Goiás nesta sexta-feira (25); veja municípios com maior volume

O boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) para esta sexta-feira (25) traz boas novas para quem está curtindo o tempo ameno dos últimos dias e esperando por mais chuvas.

A previsão para o estado é de pancadas de chuvas isoladas com sol e variação de nebulosidade. Em algumas cidades há também possibilidade de tempestades, com rajadas de vento, raios e até granizo.

As regiões com maior expectativa de chuva são a Oeste, Norte e Leste, onde estão municípios como Porangatu, Ipameri e Minaçu. Além da grande quantidade de água que pode cair, com previsão de 35 milímetros em cada uma, ainda pode fazer frio mais ao Leste – a mínima esperada é de 17ºC.

Na região Central de Goiás, onde está localizado Anápolis e Goiânia, a temperatura deve variar entre 18ºC e 31ºC. Já a umidade relativa do ar fica entre 45% e 95%. Em toda a região, é esperado 30 milímetros de chuvas.

Para os anapolinos, a possibilidade de calor será menor, uma vez que a máxima na cidade não deve ultrapassar os 29ºC. Já na capital e Região Metropolitana, a expectativa é de que os termômetros superem os 30º C durante a tarde.

Confira as cidades onde as chuvas devem ser mais intensas nesta sexta-feira (25):

Luziânia – 15 milímetros

Minaçu – 15 milímetros

Ipameri – 12 milímetros

Goiânia – 12 milímetros

Anápolis – 12 milímetros

Corumbá – 10 milímetros

Porangatu – 10 milímetros

Catalão – 10 milímetros

Ceres – 10 milímetros