Forte chuva em Anápolis derruba árvore sobre carro na praça Manoel Demóstenes, no Jundiaí

Em vídeo obtido pelo Portal 6, veículo aparece com alarme disparado, enquanto temporal acontece

Gabriella Pinheiro - 13 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução)

As chuvas intensas que atingiram Anápolis na tarde deste domingo (13) causaram estragos e assustaram moradores e motoristas que passavam pelo setor Jundiaí.

Em vídeo obtido pelo Portal 6, é possível ver uma árvore de grande porte caída em plena praça Manoel Demóstenes, enquanto o temporal acontece.

Na gravação, também é mostrado um carro, embaixo dos galhos e folhas do vegetal, com o alarme disparado, que foi atingido com a derrubada.

Ainda não há informações sobre quem seria o proprietário do veículo e da retirada do mesmo.

Mais atualizações a qualquer momento.