Jovem toma atitude inesperada após colegas de trabalho esquecerem do aniversário dele

Um jovem deu um show de estabilidade emocional ao perceber que nenhum colega de trabalho teria se lembrado do aniversário dele e a atitude que teve viralizou.

Gilberto Mendoza compartilhou o caso no perfil do TikTok mostrando exatamente como foi preparar balões e enfeites para si mesmo na mesa do serviço.

Segundo ele, todo aniversariante recebe agrados dos colegas e tem as mesas enfeitadas com parabenizações e bolo. Porém, na vez do trabalhador, ninguém se manifestou.

“Pensei e disse a mim mesmo que era algo normal e que não deveria me incomodar. Nem todo mundo vai lembrar sempre”, contou no post.

Nas cenas, é possível ver Gilberto enchendo as bexigas, que foram usadas como decoração ao lado da tela de computador dele.

No final, o aniversariante revela que todos perceberam e se comoveram com a situação. Houve até mesmo um bolo de presente do chefe, mesmo que de última hora, e isso o deixou muito feliz.

“No final, saí muito feliz. Muito obrigado a todos”, declarou – o que emocionou milhares de internautas.

Os usuários pontuaram que o funcionário em questão teria muita estabilidade emocional e, se fossem eles no lugar de Gilberto, teriam chorado e perdido toda a felicidade da data importante.

Veja!