Mulher responde comentário sobre a idade, dá lição em haters e vira inspiração

Uma mulher decidiu inovar bastante no estilo, esbajando amor próprio e simpatia, e acabou viralizando com os vídeos no TikTok, recebendo comentários no mundo todo.

Lonni Pike, de 56 anos, confessa que acredita fielmente que todos devem ser felizes sem se preocupar com o que as demais pessoas estão pensando.

Tatuada, com cabelos grisalhos e um sorriso contagiante, Lonni reforça que é ciente dos comentários maldosos e retrógrados sobre a aparência, mas que isso não interfere em absolutamente nada para ela.

“Não costumo responder esse tipo de coisa, porque não me afeta, mas desta vez achei necessário peque esses pensamentos são capazes de plantar na mente das pessoas algumas sementes de dúvidas, e isso pode incapacitá-las de escolher as próprias roupas para vestir”, destacou.

No vídeo de resposta, Lonni ainda fez questão de mostrar a bota da Hello Kitty que estava utilizando e reforçar que se “montar como uma adolescente” a faz feliz.

Veja!