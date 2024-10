Onde assistir Brasil x Peru pelas Eliminatórias da Copa na terça-feira (15)

Partida será realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a partir das 21h45

Augusto Araújo - 14 de outubro de 2024

Brasil joga contra o Peru nesta terça-feira (15). (Foto: Luiz Vieira/PxImages/FolhaPress/ Divulgação/Seleção Peruana)

Depois de vencer o Chile jogando fora de casa, a Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (15) para enfrentar o Peru, em partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A bola vai rolar a partir das 21h45, no Estádio Mané Garrincha, localizado em Brasília (DF).

O time brasileiro ocupa a 4ª posição no ranking da Conmebol, após o triunfo diante da seleção chilena na última quinta-feira (10).

O Chile saiu na frente com um gol logo no início do jogo, marcado por Eduardo Vargas. Contudo, dois jogadores que atuam pelo Botafogo resolveram a situação para o Brasil.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Igor Jesus empatou para o Brasil. Por fim, aos 44 da segunda etapa, Luiz Henrique, vindo do banco, concluiu a virada para a seleção canarinho.

A seleção peruana também vem de uma vitória importante. Com um gol marcado aos 43 do segundo tempo, Miguel Araujo decretou o triunfo diante do Uruguai, em partida realizada na cidade de Lima.

Assim, o Peru saiu da lanterna da competição, ultrapassando o Chile e alcançando o 9º lugar, com 6 pontos.

O jogo será transmitido pela Rede Globo em TV aberta, assim como pelos canais Sportv pelo sistema de canais a cabo. A plataforma online Globoplay também repercute o jogo ao vivo.