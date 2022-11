Morte de caminhoneiro de Anápolis em São Paulo comove as redes sociais

A morte do caminhoneiro Glaidson Nunes de Andrade Brito, da RG Log, comoveu as redes sociais em Anápolis. Ele faleceu neste sábado (26), aos 46 anos, em um trágico acidente na Rodovia Anhanguera, entre Cordeirópolis e Limeira, no estado de São Paulo.

Ele seguia pela Rodovia Washington Luiz depois de ter carregado no interior paulista. Ao entrar na Anhanguera, acabou tombando na alça de acesso. O veículo colidiu com a proteção metálica e o motorista ficou preso nas ferragens.

O corpo de Glaidson está sendo trasladado e deve chegar a Anápolis por volta das 17h deste domingo (27). Ele será velado durante a madrugada e sepultado na segunda-feira (28), às 09h, no Cemitério Park.

Nas redes sociais, familiares, amigos e conhecidos prestaram homenagens ao caminhoneiro.