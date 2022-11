Milhares de beneficiários do Auxílio Brasil seguem na esperança de em dezembro receberem além dos R$ 600, o pagamento do 13 º salário.

A expectativa se deve ao fato do benefício adicional ter sido prometido pelo atual presidente Jair Bolsonaro (PL), tanto na campanha de 2018, como nesta.

Em 2019, o 13º salário chegou a ser pago para os beneficiários do Auxílio Brasil, por conta de uma medida provisória, mas, aquele foi o único ano em que ele foi realmente distribuído para os brasileiros, não sendo disponibilizado em 2020 e 2021.

Mas, a nova promessa feita pelo atual mandatário durante a campanha deste ano acabou reacendendo a esperança dos beneficiários do programa social de novamente serem contemplados com o benefício adicional.

Quem recebe Auxilio Brasil vai ter receber 13º em dezembro? Tire a dúvida

Infelizmente a notícia não é boa para quem já estava contando com o benefício na conta em dezembro para ajudar com as contas de final de ano.

Acontece que até o momento, a gratificação ainda não saiu do papel e Jair Bolsonaro explicou que isso aconteceu devido a proibição de criação de novos benefícios sociais em ano eleitoral.

Com isso, o atual presidente revelou em sua campanha durante a corrida presidencial que planejava que o 13º fosse pago para os beneficiários do Auxílio Brasil em 2023

Mesmo com essa espécie de compromisso que o mandatário fez com os brasileiros, o benefício adicional não consta no orçamento da União do próximo ano.

Ao menos por enquanto, o Projeto de Lei (PL) número 625/2022, de autoria do senador Alexandre Silveira (PSD), ainda segue em tramitação no Congresso.

O tão aguardado PL que institui o 13º para os beneficiários do programa social está desde março, paralisado no Senado Federal, sem novas movimentações.

Desse modo, os brasileiros ainda não podem contar com a certeza de que o benefício será pago em dezembro, sendo necessário aguardar que o projeto volte a se movimentar no Congresso, já que ele precisa ser aprovado para somente então passar pela sansão presidencial.

Por conta disso, acredita-se que o pagamento do décimo terceiro deve ser mais uma vez adiado.

