Brasileiros têm até 15 dezembro para sacar pagamento extra do FGTS; veja como

Os brasileiros que ainda não realizaram o saque do pagamento extra do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) devem ficar atentos, pois a quantia pode ser sacada apenas até o dia 15 de dezembro.

De maneira escalonada, seguindo a data de nascimento, o saque extraordinário começou a ser distribuído para os trabalhadores no dia 20 de abril.

A quantia máxima recebida pelos brasileiros é de R$ 1 mil, levando em consideração o saldo que cada contribuinte possui em seu saldo. Assim a quantia é calculada de acordo com a soma dos valores disponíveis de todas as suas contas do FGTS. .

De acordo com a Caixa Econômica Federal, um total de R$ 30,98 bilhões foram liberados para que fossem distribuídos para 45,26 milhões de trabalhadores que possuem direito de receber o benefício.

Como consultar o saldo do FGTS

Antes de realizar o saque extraordinário, é importante que o trabalhador consulte o seu saldo do fundo para garantir que realmente recebeu o benefício e assim, se certificar de que pode sacar o valor.

Para consultar basta acessar o site do FGTS, informar o seu CPF e a senha cadastrada, clicar em “Acessar”, analisar algumas informações relacionadas ao seus vínculos empregatícios anteriores e se estiverem corretas, selecionar “Confirmar”.

Após esta primeira etapa, se estiver tudo certo o acesso será liberado e você terá que clicar em “Extrato”, disponível no menu superior, na opção FGTS.

A consulta também pode ser realizada por meio do aplicativo do fundo.

Pagamento extra

O saque extraordinário é depositado em uma Conta Poupança Social no nome dos trabalhadores, que é aberta automaticamente pela Caixa.

Por meio do aplicativo do FGTS, disponível para dispositivos com sistema Android ou iOS, os beneficiários podem utilizar a quantia recebida para pagar boletos, realizar compras em estabelecimentos comerciais físicos por meio do QR Code nas maquininhas e usar o cartão de débito virtual para pagamentos online.

Além disso, os trabalhadores também podem realizar transações via PIX, transferir o valor para outras contas bancárias, além de também poder sacar o benefício em alguma casa lotérica, ou nos próprios terminais de autoatendimento da Caixa.

Caso chegue o dia 15 de dezembro, e o trabalhador não tiver tido o interesse de efetuar o saque, o benefício será estornado à conta do FGTS, não havendo qualquer prejuízo para o brasileiro.

