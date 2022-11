Advogado de Anápolis integra lista tríplice para o cargo de desembargador do TJ-GO

O advogado Augusto Ventura, presidente da Associação Educativa Evangélica (AEE), mantenedora da UniEVANGÉLICA, integra a lista tríplice com os nomes que vão concorrer à vaga de desembargador pelo Quinto Constitucional.

Cabe ao governador Ronaldo Caiado (UB) definir o novo integrante do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). A presidência da instituição levará a lista ao Palácio das Esmeraldas nesta terça-feira (29).

Além de Augusto Ventura, disputam a vaga Alexandre Kafuri e Vicente Lopes. Todos estavam na lista sêxtupla, formada no dia 10 de novembro pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO).

Kafuri recebeu 14 votos no primeiro escrutínio; Lopes obteve 12 no segundo; e Ventura também teve 12 no quarto escrutínio.

Augusto Ventura mora em Anápolis desde os 15 anos de idade. Ele é natural de São Fidélis-RJ e recebeu o título de cidadão anapolino em 2016. No ano passado, substitui Ernei de Oliveira Pina na presidência da AEE.