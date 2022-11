Para quem tem o costume de utilizar muito o aplicativo de troca de mensagens mais famoso de todos os tempos, uma novidade no WhatsApp pode ser um auxílio no seu dia a dia.

A partir de agora, será possível dialogar com você mesmo durante a navegação na plataforma, sem que seja necessário criar um grupo para isso.

A novidade já tinha sido anunciada no meio deste ano, mas foi confirmada pela empresa nesta segunda-feira (28).

Caso não queira mais criar grupos para conversar com você mesmo na plataforma, saiba como irá funcionar o novo recurso nesta matéria que o Portal 6 preparou para você.

Chega novidade no WhatsApp para quem usa muito o aplicativo

Eliminando de vez o jeitinho ‘esperto’ de criar grupos para conversar com você mesmo, uma novidade anunciada nesta segunda-feira (28) promete facilitar a vida dos usuários do WhatsApp.

A partir de agora, será possível conversar com você por meio de um chat com o seu próprio contato. Com isso, você conseguirá usar a conversa para fazer anotações, lembretes, lista de compras e entre outros.

Apesar de ter sido anunciada pelo aplicativo, o novo recurso só estará disponível para todos os usuários nas próximas semanas. Então, vale lembrar que nem todos terão acesso a nova atualização de imediato.

Para acessar a novidade, basta abrir o aplicativo e selecionar o botão para iniciar uma nova conversa. Depois, é só clicar no próprio contato para enviar as mensagens desejadas.

Vale ressaltar que ainda não há uma data oficial para que a nova função esteja disponível para computadores (PC’S) e na versão WhatsApp Web.

No entanto, convenhamos que já é algo animado saber que, em breve, conseguiremos nos livrar dos constantes grupos na plataforma para que, enfim, possamos iniciar uma conversa com nós mesmos. Não é verdade?

