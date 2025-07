Truques fáceis e eficazes para descobrir a senha do WI-FI sem precisar perguntar

Com estes tutoriais testados pela galera na internet, fica mais fácil se manter conectado em qualquer lugar que esteja

Magno Oliver - 09 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Lado Tech)

O mundo está cada dia mais conectado via Wi-Fi e ter uma boa conexão de rede é muito importante para não perder tudo que acontece lá fora e no mundo, não é mesmo?

Assim, os aparelhos celulares, tablets e computadores são ferramentas que possibilitam o contato com diversas pessoas em diferentes partes do mundo.

Contudo, sem acesso à internet, estes aparelhos acabam perdendo a utilidade prática e ficam inutilizados por um tempo. O que fazer na hora do sufoco da falta de uma rede wi-fi por perto?

1. Passe o leitor de QR Code no QR code do roteador

Para conseguir a senha da rede sem precisar pedir, é necessário que o dispositivo esteja com a senha padrão no roteador. Primeiro passo é aproximar o leitor do seu roteador e com o celular procurar o código QR de fábrica. Geralmente, ele fica na parte traseira ou inferior do aparelho. Assim, após a leitura, você recebe uma mensagem para confirmar a conexão e o celular se conecta automaticamente.

2. Conseguir wi-fi em lugares públicos

Primeiramente, essa dica não é para “roubar” a senha ou invadir a conexão de ninguém. O intuito é apenas de ensinar a acessar pontos públicos com mais facilidade.

Assim, você vai baixar o aplicativo Instabridge, ativar sua localização e checar as redes disponíveis na sessão “Wi-Fi”, no canto inferior direito da tela. Nessa aba, a distância dos pontos de acesso aparecem. Clique no mesmo comando da etapa anterior, assim você irá descobrir a senha do local. Por fim, veja o nome da rede e combine com a senha para conseguir se conectar.

3. Usando o botão WPS em dispositivos Android

O botão WPS significa Configuração Protegida de Wi-Fi. Assim, a função dele é configurar a conexão Wi-Fi de um dispositivo de forma fácil e segura, e pode ser usado para se conectar à internet da casa de um amigo sem precisar de senha ou nome de Wi-Fi.

Pois bem, aproxime do roteador e mantenha o botão WPS pressionado até que ele pisque. Em seguida, sua rede Wi-Fi doméstica ficará aberta por alguns segundos, tempo suficiente para que seu celular (funciona apenas com Android) a acesse usando o método WPS que você configurou, geralmente um PIN que aparece no próprio roteador.

