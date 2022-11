Filho que ficou sem a mãe emociona ao visitá-la no cemitério para mostrar as notas que tirou na escola

Viralizou nas redes sociais o vídeo flagrado pelas câmeras de segurança de um cemitério, que capturou a cena de um garotinho visitando o túmulo da mãe com alguns papéis em mãos e as imagens são de partir o coração.

O caso aconteceu no Equador, quando uma criança foi até onde estava enterrada a familiar e levou consigo um buquê e as provas escolares, para compartilhar os bons resultados com a mãe.

Na lápide, foi possível perceber o nome Bertha María Delgado Soledispa e o garotinho emocionado contando à mãe sobre a rotina e como teria se saído no bimestre.

Depois de expor as novidades, a criança passa a acariciar o concreto onde ela estaria enterrada. Entre carinhos e lágrimas, o filho se deita no chão, como se estivesse se deitando ao lado da genitora.

Um tempo reflexivo e comovente se passa e um homem com um violão chega até ele, o ajudando, e dando forças para que ele se levantasse e conseguisse sair do chão do cemitério.

Nos comentários do vídeo, milhares de internautas confessaram terem ficado com o ‘coração partido’ depois de assistir a sequência.

“Perder uma mãe é uma dor que eu não desejo para ninguém. Só Deus sabe como sofro até hoje”, disse uma usuária. “Que ele encontre forças para enfrentar as dificuldades e alegrias sem a presença dela!”, pontuou outra.

Veja