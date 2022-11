Jovem que pensava estar grávida descobre a verdade e desbloqueia medo em outras mulheres

Uma jovem acreditou estar grávida por algum tempo após perceber um enorme volume crescendo na barriga e após um ultrassom descobriu algo inesperado.

Naomi Ridd contou, através do perfil no TikTok, que começou a perceber a enorme elevação no abdômen, além dos atrasos menstruais e não havia dúvidas de que seria mãe.

Porém, depois de procurar o hospital para realizar os exames, foi informada que não havia nenhum neném no útero dela, mas sim um cisto gigante nos ovários.

Com a presença estranha no organismo, os profissionais da saúde recomendaram uma cirurgia de remoção imediata e, após o procedimento, o susto foi ainda maior.

O cisto tinha 40 centímetros de diâmetro e foi responsável por deixar Naomi com uma tradicional “barriga de grávida”.

Nos comentários, milhares de mulheres reagiram com espanto alegando que agora “um novo medo foi desbloqueado”.

