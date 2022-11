Decidiu criar grupo de WhatsApp com as ex-namoradas e teve final surpreendente

Um jovem quis bancar o ‘bem resolvido’ e criou um grupo com todas as ex-ficantes e ex-namoradas para desejar um “feliz natal”, já que a data está cada vez mais próxima.

A princípio, a ideia teria sido que tudo não passasse de uma brincadeira e todas rissem da situação. No entanto, como ele já havia traído algumas, decepcionado outras e terminado com as demais, iniciou-se uma grande briga.

Houve quem saiu apenas sem dizer nada, quem apenas mandou um emoji apontando o dedo médio e, claro, várias que começaram a discutir com ele e relembrar sobre o passado caótico.

O que mais pôde ser lido no grupo foi as mulheres já enganadas pelo ‘sedutor’ reclamando sobre a ousadia dele reunir as ‘traídas’ e as cúmplices dos adultérios no mesmo chat.

Depois de muitas discussões, só restou apenas uma integrante no grupo, que foi bem solidária e confirmou que aceitaria sair com o solitário para amenizar a tristeza dele.

O caso repercutiu muito na internet e diversos internautas comentaram sobre a coragem dele. “Esse cara não tem medo de brincar com fogo! Corajoso demais”, disse um em tom de humor.