Essa falha acaba comprometendo textura, suculência e sabor

Magno Oliver - 09 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Frisa Oficial)

A carne brasileira é famosa tanto dentro quanto fora do país por ser um produto diferenciado e também pelo seu preparo que deixa qualquer gringo com gostinho de quero mais.

Assim, não importa se assada, cozida, grelhada, na brasa, uma carne de respeito sempre conquista qualquer paladar pela versatilidade e bons temperos que a culinária brasileira sabe utilizar.

Mas nem toda experiência é individual e muita gente passa por um problema que é universal: a carne que sempre fica dura, mesmo com temperos e tudo mais.

Erro que todo mundo comete sem perceber pode estar fazendo a carne ficar dura

Mas o que muita gente não imagina é que o erro da carne ficar dura acontece antes mesmo de ir para a panela. Especialistas explicam que armazenar a carne de forma incorreta é um dos erros mais graves que as pessoas cometem na cozinha.

Isso porque o momento de guardar a carne na geladeira ou no congelador parece simples, mas exige cuidado, pois o jeito que você armazena altera a textura e a maciez das fibras.

O armazenamento feito de forma errada exige cuidado e pode alterar a textura e a maciez. Assim, especialistas explicam que o contato direto com o frio intenso ou a variação do choque de temperatura prejudica as fibras do corte.

Assim, o ato de congelar a carne em sacos finos ou com ar no interior causa a famosa “queima do freezer”. Ela resseca a superfície da peça e deixa a textura com um gosto e maciez diferentes.

A indicação dos açougueiros é retirar a carne da geladeira e deixá-la descansar em temperatura ambiente por alguns minutos. Faça isso antes de levar para a panela em óleo quente.

O choque térmico do alimento frio em contato com uma chapa quente contrai as fibras musculares e deixa a peça mais rígida. Eles explicam que a temperatura ideal para cozinhar é quando a parte interna atinge 4ºC ou mais. Isso acontece geralmente após 15 a 30 minutos fora da geladeira, dependendo do ambiente.

