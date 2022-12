Clinica Popular da Saúde faz colocação de DIU, método super seguro contra gravidez

Atualmente, são vários os tipos de métodos contraceptivos que são disponibilizados para mulheres que desejam evitar gestações indesejadas ou que estão aguardando o momento certo para ter um bebê.

Dentre eles está o Dispositivo Intrauterino, mais conhecido como DIU, que já é famoso por oferecer proteção a longo prazo, além de ter uma taxa de eficácia de 99%, semelhante à laqueadura.

Basicamente, o DIU é um pequeno dispositivo que é implantado no útero da mulher por um ginecologista, dentro do próprio consultório. O procedimento também costuma ser rápido e em poucos instantes a paciente já está pronta para retornar normalmente as atividades cotidianas.

O método normalmente é indicado para pessoas que buscam soluções reversíveis ou que não se adaptam ou não desejam fazer uso de pílulas anticoncepcionais. Para colocá-lo, é necessário apenas conversar com o profissional de saúde sobre qual o melhor modelo indicado.

Isso porque há tipos diferentes de DIU, com hormônios ou sem, e que duram de 5 até 10 anos. No entanto, não é necessário se preocupar, uma vez que a clínica possui médicos qualificados para atender às demandas de cada paciente.

E para a inserção é simples, basta apresentar ao médico os exames solicitados, como Beta HCG, papanicolau e ultrassonografia transvaginal.

Depois, é só fazer o acompanhamento correto junto ao profissional para garantir que o dispositivo está bem posicionado e exercendo o dever dele de maneira eficaz e confiável.

