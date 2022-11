Dezembro terá curso de costura de roupas e bonecas para crianças e adolescentes em Goiânia

O Clube de Costura vai promover oficinas para crianças e adolescentes durante o mês de dezembro, em Goiânia. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas de forma online.

As aulas do módulo ‘infantojuvenil roupas e bonecas’, para participantes a partir de oito anos, no turno vespertino serão realizadas nos próximos dias 07 e 08, das 14h às 17h. Também há o horário matutino, nos dias 15 e 16, das 09h às 12h.

Para essa oficina os alunos precisam levar uma boneca ou bicho de pelúcia e 0,50 de tricoline. O restante dos materiais será oferecido pelo clube. Para participar, também é preciso fazer um investimento de R$ 160.

A segunda opção é recomendada para crianças a partir de cinco anos é o ‘costurar é arte’. Esse será realizado nos dias 21 e 23, pela manhã, e 19 e 20, pela tarde.

O material necessário será de lápis, apontador e borracha, 1,00m de tricoline estampado com fundo branco para vestido ou 50cm para bata. O investimento para essa oficina é de R$ 190.

Os interessados podem se inscrever através do site sympla. Na plataforma é possível escolher a oficina desejada.

O Clube de Costura é um projeto institucional do Grupo Mega Moda, localizado no piso G3 do estacionamento do Mega Moda Shopping.