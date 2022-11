Motociclista morre após bater na traseira de um caminhão estacionado, em Goiânia

Um homem, que ainda não foi identificado, morreu após colidir na traseira de um caminhão guincho que estava estacionado na Avenida Olinda, Setor Água Branca, próximo a um supermercado, em Goiânia. O acidente ocorreu por volta das 02h30.

Conforme informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), o homem, que ainda não foi identificado, dirigia uma motocicleta Honda HXR 150 Bros pela Avenida Olinda sentido Vila Galvão, quando colidiu frontalmente com um caminhão guincho que estava estacionado do lado direito da via.

Com o impacto, a vítima e a moto caíram na pista, atrás do caminhão, onde permaneceram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares e o óbito da vítima foi constatado no local. A Polícia Militar e a Polícia Técnico Cientifica também compareceram e a perícia foi realizada.

No local não há placas de proibido estacionar e, segundo a DICT, chovia muito na hora do acidente. Será instaurado inquérito para apurar os fatos.