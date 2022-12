Nota técnica da SES faz aviso importante sobre o uso de máscara em Goiás

O recente aumento de número de casos de Covid-19 em Goiás, nas últimas semanas, fez com que a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) emitisse uma nota técnica nesta quarta-feira (30), com aviso importante sobre o uso de máscara no estado.

A pasta recomenda que pessoas sintomáticas ou que estejam em contato com pessoas positivadas devem manter o uso de máscaras.

Além delas, indivíduos com sintomas de resfriado comum ou síndrome gripal e que tenham convívio com pessoas sintomáticas, como profissionais de saúde, trabalhadores de serviço de atendimento ao público e situações correlatas.

O uso de máscaras também deve ser mantido por pessoas não vacinadas contra a Covid-19, ou que receberam a imunização incompleta (com no mínimo quatro doses).

Indivíduos imunossuprimidas, pessoas maiores de 60 anos – em especial acima de 70 -, com doenças crônicas, gestantes com ou sem comorbidades, também devem usar o equipamento de proteção facial.

Em locais fechados com aglomeração frequente, como transporte público, agências bancárias, igrejas, supermercados, também é recomendado o uso de máscara.

As pessoas que estejam em locais abertos, como pontos de ônibus, filas de atendimento, ruas que funcionam como corredores comercias, também devem usar o equipamento.