Você sabe quais são os itens que podem ser lavados na máquina de lavar roupa? Essa pergunta parece um pouco óbvia, porque ela lava roupas.

Bom, de fato! Mas acontece que ela possui muitas outras finalidades que você não conhece, podendo limpar inúmeras coisas.

Foi pensando nisso que hoje trouxemos aqui uma lista do que você pode colocar lá dentro!

6 itens que podem ser lavados na máquina de lavar e tem pouca gente que sabe:

1. Tênis

Talvez você não saiba, mas a maior parte desses calçados são feitos de pano ou de fibras têxteis, como os tênis de corrida. Isto é, eles são super bem-vindos na lavadora!

Sendo assim, pare de lastimar toda vez que precisar lavar esses itens, basta colocá-los na máquina e parar de resmungar.

2. Bichos de pelúcia

É hora de pegar os bichinhos da sua cama e colocá-los para já na máquina de lavar roupa!

Para isso, antes coloque o bicho de pelúcia dentro de uma fronha de travesseiro, feche-a bem e coloque na máquina de lavar; deixe-a completar a lavagem até a centrifugação.

Depois disso deixe a pelúcia secar na sombra na posição vertical. Perfeito, né? Vale lembrar que essa é uma boa saída para se livrar dos ácaros.

3. Bolsas/mochilas de tecido

Para lavar essas peças na máquina, você deve colocar a mochila ou bolsa dentro de um saco para lavagem (ou enrolar em uma fronha) para evitar que as alças e os zíperes prendam no cesto durante o agito.

Depois, adicione um sabão suave no compartimento certo da lavadora e selecione o ciclo de lavagem para peças delicadas, e voilà!

4. Esponjas de banho

Talvez você não saiba, mas sua esponja de banho precisa ser lavada para eliminar todos os micro-organismos e pele morta depositada em seu material.

Bom e para lavá-la, uma maneira prática é colocá-la dentro da sua máquina de lavar, como uma peça de roupa qualquer.

No entanto, é recomendável evitar secá-las na secadora de roupas, já que o calor intenso danifica a estrutura do produto.

5. Cama de pet

A caminha do seu cachorrinho ou gatinho pode ir para a máquina de lavar.

Para isso, primeiro aspire a cama, depois coloque-a dentro da máquina e adicione o desinfetante. Quando terminar o ciclo da máquina coloque para secar.

6. Cortina

Por fim, se suas cortinas forem de tecido, elas são muito bem-vindas dentro da sua lavadora.

Mas veja bem, vale fazer uma aspiração no item antes de colocá-lo dentro do eletrodoméstico. Depois disso, pode lavá-la na categoria de roupa pesada, como as roupas de cama.

