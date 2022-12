Enfermeira se arrisca para proteger mulher que era agredida na rua e acaba atropelada em Goiânia

A enfermeira Lidiane Rodrigues Nazário, de 35 anos, ficou internada em estado grave depois de ser atropelada por um homem que estava agredindo a esposa na rua. O crime aconteceu na última quinta-feira (24), no bairro Jardim Abaporu, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava passando pelo local em uma motocicleta. Quando presenciou a cena de violência, parou para ajudar a mulher e uma criança.

A enfermeira alegou que parou a cerca de 100 metros da briga e avisou que iria chamar a polícia. Irritado, o agressor entrou no carro e avançou para cima da profissional e a arrastou por 20 metros. Ele só parou quando bateu em um poste.

Ao G1, a vítima relatou que tentou ajudar mesmo sem conhecer a mulher e a criança que estavam sendo agredidos a socos e chutes.

“Eu me comovi e parei a uns cem metros de distância deles, só para ele ver que tinha alguém observando, né? Ele ficou enfurecido com isso, entrou dentro do carro e passou o veículo por cima de mim”, contou Leidiane.

Leidiane ficou com diversas fraturas pelo corpo e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Goiânia.