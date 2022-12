R$ 1 bilhão em investimentos para a Anápolis dos próximos 20 anos: veja o pacote de obras lançadas pela Prefeitura

O tão aguardado Anápolis Investe, pacote de obras com investimento de R$ 1 bilhão, foi enfim lançado pela Prefeitura de Anápolis na noite desta quinta-feira (1º) no Teatro Municipal.

Inicialmente, o anúncio do programa estava previsto para setembro. Porém, por conta das eleições e posteriormente pela viagem do prefeito Roberto Naves (PP) à Europa, precisou ser adiado por mais de duas vezes.

Segundo Roberto, o Anápolis Investe possui o objetivo de planejar a cidade para os próximos 20 anos, permitindo assim o desenvolvimento em todos os âmbitos.

De acordo com o prefeito, todas as obras presentes no pacote já estão com os projetos prontos e deverão ser licitadas até o dia 15 de dezembro.

Na mobilidade urbana estão previstos R$ 600 milhões em investimentos, o que inclui a construção da ponte ligando o Polocentro ao Morumbi e também a conclusão do Viaduto do Recanto do Sol.

O Anápolis Investe também quer construir três novos Anéis Viários: um da GO-222 a BR-060/153; outro para ligar a GO-330 a BR-060; e o terceiro ligando a BR-153 a GO-330, de Miranápolis a Fabril.

Ainda na mobilidade urbana, foi prometido asfalto em 100% das ruas de Anápolis. Privê Lírios do Campo, Jardim Esperança e Jardim Luzitano, que há anos esperam pelo serviço, devem ser contemplados.

Já para prevenir as erosões e problemas com questões hídricas, obras de macrodrenagem e recuperação de erosões estão listadas no Anápolis Investe.

Na educação, nove escolas e cinco novos CMEIs devem ser construídos, gerando cerca de 7 mil novas vagas. O pacote de obras de mais de R$ 40 milhões para a área envolve ainda a reforma de todas as escolas já existentes, além da criação da primeira Clínica Escola do Autista.

Com investimento de R$ 1,5 milhões, será lançado o Jardim Botânico de Anápolis, estimado para ser o novo cartão postal. Além disso, a construção de 14 arenas poliesportivas e 19 novas praças e parques também estão previstos no pacote bilionário, assim como o novo Centro Cultural João Luiz de Oliveira.

Os prédios públicos já existentes de Anápolis também serão contemplados com o Anápolis Investe, recebendo cerca de R$ 50 milhões voltados para a manutenção.

Na área da saúde, o Centro de Internação do Leblon será construído, contando com 75 novos leitos e recebendo em verbas R$ 20 milhões. O novo Hospital da Mulher, na Vila União, também está nos planos, assim como a implantação do Centro de Triagem dos Diabéticos e um investimento de mais de R$ 30 milhões para reformar todas as UBS’s. Uma Veterinária também está nos planos.

Para segurança, mais de 200 câmeras serão implantadas com o programa denominado como Anápolis + Segura. A cidade pode contar ainda com o projeto Conecta Anápolis, que promete levar Wi-Fi gratuito em todas as áreas públicas municipais, como pontos de ônibus, praças e parques.

Por fim, com o objetivo de garantir a geração de empregos, foi anunciado investimentos na indústria e no comércio com a implantação do Pólo Industrial Tecnológico de Anápolis (Politec), que funcionará na região Norte. Consta ainda no Anápolis Investe a construção de quatro novos feirões e o Mercado Municipal da Jaiara.