A emocionante surpresa que uma mãe fez para o filho no primeiro dia de emprego novo dele

Uma mãe, extremamente orgulhosa do filho ter conquistado uma vaga no primeiro emprego, decidiu ‘dar uma força’ na primeira entrega do jovem e pediu uma pizza para ser entregue na casa em que eles vivem.

Hetiene Soares, de 41 anos, contou ao Razões para Acreditar que Jhon Lincon, de 19, teria conseguido finalmente arrumar um trabalho como entregador em um restaurante.

Para apoiar o menino, ela enviou uma mensagem no WhatsApp da pizzaria, solicitando uma encomenda, e ainda explicou que a entrega precisaria ser feita pelo ‘melhor entregador’ do local.

A família vive no Acre e a irmã de Jhon, Natasha Jenifer, de 17 anos, compartilhou a foto do exato momento em que o irmão chega com a entrega e todos sorriem bastante da situação.

“Minha mãe falou assim, ‘vamos pedi uma pizza para ver o Jhon vindo entregar’. Então eu falei que a atitude dela era muito linda. Quando deu 19h, pedimos a pizza”, contou Natasha.

Já o jovem revelou que ficou extremamente comovido com o ato e se sentiu muito apoiado. “Quando fui entregar, a família toda estava reunida me esperando”, disse.

Apesar do caso ter acontecido em 2019, ele tornou a viralizar, chegando a ser compartilhado internacionalmente, como no jornal Mag. e no El Popular, ambos peruanos.

“Por mais familiares como essas. Um apoio faz muita diferença em nossa vida”, disse uma usuária bastante emotiva após a repercussão. “Ah, que fofa! Muito sucesso para ele!”, destacou outra.