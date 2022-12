Anápolis terá estações de carregamento de carros elétricos

De olho no futuro automobilístico, Anápolis e Pirenópolis estão entre as 40 cidades de Goiás que contarão com estações de carregamento de carros elétricos distribuídas nos principais atrativos turísticos até o primeiro trimestre de 2023.

Além de estarem presentes nos pontos turísticos, a empresa responsável pelas instalações, YellotMob, informou que os novos recursos também poderão estar presentes em shoppings, restaurantes, lojas de conveniências, postos de combustíveis e redes de estacionamentos.

Outras cidades do interior do estado, como é o caso de Rio Verde, Itumbiara, Caldas Novas, Valparaíso de Goiás, entre outras, também serão contempladas com as estações de carregamento.

Somente até setembro deste ano, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) já registrou o emplacamento de cerca de 453 veículos elétricos.

Quando se analisa o país por completo, no primeiro trimestre de 2022, a vende de carros eletrificados registrou um crescimento de aproximadamente 47%.

O cenário, embora em expansão, ainda esbarra no quesito infraestrutura. Os carros elétricos possuem autonomia para rodar cerca de 300 quilômetros, mas Goiás conta com apenas 27 estações públicas. Destas, 19 estão em Goiânia.

Os veículos elétricos são vistos como o futuro, uma vez que são sustentáveis e agridem menos o meio ambiente, pois não usam combustível fóssil, tornando-os também mais econômicos.