Caiado anuncia novos investimentos da Ypê em Anápolis

A Indústria Ipê vai ampliar os investimentos em Anápolis. O anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil) durante o lançamento do programa de investimentos na cidade nesta quinta-feira (01).

Na ocasião, Caiado detalhou que o estado cedeu a empresa uma área de 110 mil metros quadrados na expansão do Distrito Agroindustrial (DAIA).

“Eles disseram a mim que já estão em pleno projeto de instalar e criar todas as condições para começar o mais rápido possível”, explicou o governador.

A Ypê já tem uma fábrica em Anápolis e com os novos investimentos, deve construir uma nova repartição. Ainda não há informações sobre número de empregos que serão gerados.

A empresa tem base em São Paulo, Minas Gerais e em Pernambuco. Caiado espera que a companhia tenha sua matriz em Goiás.

“Eu disse a ele que no decorrer do tempo eu tenho certeza que a matriz vai mudar para Anápolis, porque ali você vai se sentir mais bem instalado e com a maior capacidade logística e um povo extremamente acolhedor que é o anapolino”, disse.

Novas áreas

A expansão do DAIA se dará numa área de 1.131.622,96 metros quadrados, com 141 módulos, que pertencia à Plataforma Logística Multimodal. O decreto de transferência do terreno foi assinado no dia 28 de março deste ano.