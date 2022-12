Com o final do ano próximo e as comemorações chegando, o consumo de bebidas fica ainda mais comum. E têm alguns signos que não devem exagerar no álcool pois isso pode ser bem perigoso.

Isso porque tem algumas casas astrológicas que, quando bebem, passam da quantia na vergonha, dão vexame e acabam a noite na casa de quem não devia.

Diante disso, para não correr o risco de ter uma recaída inusitada ou acabar contando alguns segredos cabeludos nas rodinhas, é melhor amenizar as taças e tentar manter a postura.

Lembre-se: se divertir é ok! Super válido! Mas o exagero pode te comprometer em vários âmbitos! Cuidado! Confira!

Pode ser perigoso! 3 signos que não devem exagerar no álcool em dezembro:

1. Gêmeos

Os geminianos sem bem animados e festeiros. Beber bastante pode ser bem típico para essa casa astrologia.

O problema é que o nativo já fala demais, e quando bebe então… ninguém mais na roda consegue abrir a boca.

E o pior… ele conta todos os segredos e podres de quem que conhece. A língua realmente não cabe dentro da boca e isso pode lhe causar muitos arrependimentos.

Tome cuidado na hora de enfiar a cara em bebidas, principalmente as destiladas.

2. Câncer

O canceriano, por sua vez, sofre muito quando bebe pois acaba ficando muito emotivo e com um boom de nostalgias.

O nativo bêbado é aquele que coloca música sofrida, liga para o ex e acaba indo parar na casa dele ainda, de repente.

O melhor a se fazer é controlar bastante esse consumo exagerado, pois podem acabar cometendo loucuras que não fariam sóbrios.

3. Sagitário

Por fim, o sagitariano é bastante animado também, adora festas e tomar algumas. O problema é que ele tem uma enorme facilidade em se emocionar e passar da quantia.

Tombos, vexames, ligações inusitadas e segredos expostos são algumas das principais atitudes do nativo dessa casa, quando se embriaga.

É melhor regrar nessa bebida para conseguir começar o ano de 2023 bem, com o pé direito, sem ressaca moral e recaídas tensas.

