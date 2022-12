A mentira que a mãe contou na escola para justificar as faltas do filhos: “peço que não julguem”

Uma mãe decidiu desabafar em uma plataforma online sobre a mentira que contou à escola dos filhos para realizarem uma viagem no meio do ano letivo e o caso tem dividido opiniões.

Ela, que não quis se identificar, começou explicando que trabalha muito pesado durante os doze meses e, mesmo assim, não consegue viajar no período de férias, pois os preços sobem muito.

Então, em meio às dificuldades, conseguiu comprar um pacote internacional para a família, que vive no Reino Unido, e informou ao colégio que os pequenos estariam doentes e ficariam afastados por três dias.

O problema foi que a coordenação decidiu entrar em contato para certificar as faltas. Neste momento, a mãe enviou uma mensagem e, por descuido, deixou o código internacional no telefone aparecendo.

“Sem razão aparente, a escola me ligou no dia seguinte. Eu não atendi, apenas enviei uma mensagem para eles. Mas eles responderam que receberam a mensagem com código internacional. Ops, eu nem percebi”, confessou no desabafo.

“Quando voltamos, recebi uma carta que dizia que eu tinha mentido, que as crianças estavam de férias, em vez de estarem em casa”, contou.

“Não sei o que fazer, odeio mentir e me arrependo de não ter dito a verdade, mas será que fui longe demais para apenas admitir que menti agora?”, questionou aos seguidores.

A mãe ainda reforçou que os filhos têm ido muito bem na escola e nunca faltaram por ‘bobeira’. Esse teria sido um caso isolado e deixou a mulher completamente desapontada consigo mesmo, apesar do passeio ter sido excelente.

“Mas me sinto uma criminosa, como se tivesse feito algo indescritível. Mas eu só permiti que minha família passasse momentos maravilhosos juntos, nós nos divertimos muito, isso não tem preço”, pontuou pedindo ainda que “não julguem”.

Resposta

Os internautas dividiram as opiniões nas interações. Enquanto uns alegaram que isso não era nada demais e que ela deveria apenas assumir a ‘mentirinha’ e seguir a vida, outros a condenaram pelo erro.

“Nem sempre sou contra as férias, em algumas circunstâncias, mas você corre o risco de receber uma multa e apenas pague se receber uma. Você se comportou muito mal e deu um péssimo exemplo aos seus filhos”, disse uma pessoa.

“Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Apenas explique às crianças que isso foi uma exceção e que irá arcar com o prejuízo e tranquilize sua consciência”, ponderou outra.