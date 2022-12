Conclusão de obras do Anápolis Investe até 2024 depende de ‘boas empresas’, diz prefeito

O prefeito Roberto Naves (PP) afirmou, após o lançamento do Anápolis Investe, nesta quinta-feira (01), que todas as obras do programa devem ser concluídas até o fim do mandato dele, em 2024.

Roberto se classificou como arrojado, embora cite que parte das intervenções pode se estender para além de seu mandato.

“Eu gosto de ser arrojado. Eu vou tentar. Eu vou trabalhar diuturnamente, e todos da Prefeitura Municipal de Anápolis, para que a gente consiga entregar todas [as obras]. Se é possível ou não, só Deus realmente para responder, e a gente vai rezar todo dia para que Ele coloque boas empresas, empresas que têm capital social, que têm recursos para poder tocar essa obra”, apontou.

O chefe do Executivo municipal destaca que, para cumprir a meta, é imprescindível que ‘boas empresas’ ganhem as licitações. Para tal, as licitações devem ter regras mais rígidas.

“A partir do momento que a Prefeitura tem a capacidade de investimento. A partir do momento que a Prefeitura tem o dinheiro para investir. Se uma boa empresa ganha, é possível. Se nós fizermos uma licitação e uma empresa ruim ganhar, não é possível. Então, nós vamos trabalhar para que possamos ter as licitações mais rígidas, com um filtro mais fino, e aí sim a gente tem empresas que consigam executar”, relatou.

Roberto Naves afirma que o que pode garantir no momento é que todas as obras previstas no Anápolis Investe já estão com o projeto pronto e a caminho para que no próximo ano ao menos 70% delas já possam ser executadas.

“O que eu posso garantir é que tudo que nós colocamos aqui hoje tem projeto, os projetos estão prontos, nós já estamos colocando em licitação, com termo de referência e temos os recursos para poder dar o pontapé inicial, e para que em 2023 já seja realizado cerca de 70% de todas essas obras”, afirmou.