Jovem tem infeliz surpresa após vender celular para motorista de aplicativo de Anápolis

Rapaz chegou a oferecer o dinheiro de volta, mas situação tomou proporções maiores e ele precisou buscar a polícia

Da Redação - 12 de maio de 2024

Caso envolveu motorista de aplicativo. (Foto: Reprodução)

Após vender um celular, um jovem, de 27 anos, precisou buscar a polícia por ter sido ameaçado pelo comprador. O caso ocorreu durante a madrugada deste domingo (12), em Anápolis.

O rapaz havia anunciado o aparelho na internet, quando um homem, de 48 anos, entrou em contato afirmando que tinha interesse de fechar a compra.

O celular estava em Goiânia e o interessado era de Anápolis, mas ele logo teria se prontificado a ir buscar na capital, chegando na casa do vendedor por volta das 02h.

Ao receber o valor pedido pelo aparelho, o jovem entregou a compra e, como o cliente afirmou que trabalhava como motorista de aplicativo, ele decidiu contratar o serviço de transporte, pois também precisava estar em Anápolis.

O rapaz fez a viagem e foi deixado na rodoviária pelo motorista, mas, pouco tempo depois, foi surpreendido pela volta do homem, afirmando que o celular estava com um defeito que, apesar de constar no anúncio, não havia sido percebido.

Prontamente, o rapaz ofereceu devolver o valor da venda, mas revelou que, naquele momento, não tinha o dinheiro em espécie consigo, isso porque a quantia tinha ficado em Goiânia.

O motorista de aplicativo então teria começado a se exaltar, ameaçando o vendedor do celular e avisando que não iria resolver a confusão na delegacia, mas sim ali mesmo.

Posteriormente, o homem teria começado a enviar mensagens, chamando o rapaz de “covarde” e “vagabundo”. Temendo pelo que poderia acontecer, o jovem decidiu buscar às autoridades policiais para registrar o caso.