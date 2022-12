Cresce número de crimes relacionados a violência doméstica contra mulheres em Goiás

A cada 24 horas, 101 mulheres sofrem algum tipo de violência doméstica em Goiás. É o que aponta boletim da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-GO) de janeiro a julho deste ano, período em que foram registradas 21.507 ocorrências deste tipo – 202 a mais que nos primeiros sete meses do ano passado.

O crime com maior porcentagem de crescimento é também o mais grave. Em 2022, 37 mulheres morreram por fatores relacionados à misoginia ou discriminação de gênero enquanto 2021 contra 27 vítimas em 2021. O cenário indica uma alta de 37% no número de feminicídios.

Outra ocorrência que faz vítimas deste grupo, e que aumentou na comparação entre os anos, é o estupro. De acordo com a SSP, 147 crimes do tipo foram registrados neste ano. No mesmo período, 2021 registrou 174 abusos sexuais contra mulheres.

Elas também sofreram mais lesões corporais ou crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria) em 2022. O acréscimo foi, respectivamente, de 2,5% e 1,5% de um ano para o outro.

No estado, o único entre os cinco indicadores da violência doméstica contra mulheres a diminuir foi o registro de ameaça. Saiu de 9.016 para 8.932, uma redução de 0,9%.

Outros crimes

No boletim da SSP, também chama a atenção o crescimento de furto de veículos em território goiano. Enquanto todos os outros crimes contra o patrimônio tiveram diminuição de 2021 para 2022, a subtração de carros sem utilizar violência física ou ameaça aumentou em 5,8%.

Além disso, os casos de latrocínio subiram de 20 para 21 no período. A ocorrência, única da categoria de crimes letais a crescer no comparativo, é configurada por roubo com violência que resulta em morte.