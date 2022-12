Jovem divide opiniões ao expor os motivos pelas quais é difícil viajar com uma mulher grávida

Uma jovem, de 23 anos, dividiu opiniões após expor no Reddit os motivos pelos quais acredita ser difícil viajar com uma mulher grávida, mais especificamente quando a gestante é da própria família.

Ela possui férias programadas com a irmã Julie, de 30 anos, que está esperando um bebê, e acabou decidindo compartilhar o relato que a fez tomar uma séria decisão.

A moça explicou na publicação que a viagem por ela planejada consiste em um acampamento de férias, onde seriam realizadas diversas atividades como caminhadas pelos bosques e montanhas.

“Tenho um acampamento de férias planejado com minha meia-irmã Eva, de 27 anos, e minha madrasta Anne, de 52. Gostamos de atividades ao ar livre e planejamos passar a maior parte das férias fazendo caminhadas pelos bosques e montanhas e passeios de bicicleta. Sei que não é a ideia de relaxar de todo mundo, mas esse é o meu tipo de férias”, contou.

A viagem está prevista para acontecer na próxima primavera e pensando no melhor para o passeio, principalmente levando em conta os próprios gostos pessoais da irmã, a jovem se viu tendo que tomar uma decisão que poderia fazer com que fosse vista por muitos como “idiota”.

“Julie nos perguntou se ela poderia nos acompanhar nas férias. Atualmente, ela está grávida de seu primeiro filho e, na época das férias, estará grávida de sete meses. Mesmo antes da gravidez, Julie nunca gostou de atividades ao ar livre e odeia exercícios”, afirmou.

“Parece ruim, mas acho que se Julie vier, teremos que passar as férias inteiras acomodando-a e ouvindo-a reclamar, em vez de realmente fazer as coisas que planejamos”, complementou.

Segundo a jovem, ela acredita que a irmã agirá de tal maneira por conta de comportamentos antigos já demonstrados pela mesma em outros passeios por elas realizados quando Julie ainda nem estava grávida.

Diante destas preocupações, ela conversou com a meia-irmã Eva e com a madrasta Anne, que também estarão presentes na viagem, mas ao invés de receber apoio, acabou sendo chamada de egoísta.

“Conversei com Eva e Anne em particular e expliquei meu ponto de vista. Eles acham que estou exagerando e sendo egoísta, e disseram que, se Julie quer vir de férias, não devemos exclui-la”, compartilhou.

Mesmo com as discordâncias, a jovem afirmou que iria desistir do acampamento de férias caso a irmã grávida decidisse ir.

Para piorar a situação, Julie acabou descobrindo da conversa e ficou chateada, chegando a afirmar que por conta da ação, ela estava sendo uma péssima irmã.

“Agora ela também está com raiva de mim e disse que estou sendo crítica e que não posso impedi-la de sair de férias. Também me acusou de ser uma péssima irmã e que, como ela está grávida, eu deveria apoiá-la mais nas férias”, relatou.