Técnica para turbinar o sinal do Wi-Fi que está fraco e deixar a internet mais rápida

Usando apenas um objeto bem simples você pode para aumentar a velocidade de navegação de todos os seus aparelhos

Pedro Ribeiro - 07 de maio de 2024

Roteador de internet. (Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Com certeza você já passou raiva com um sinal fraco de Wi-Fi, seja para ver um vídeo ou acessar as redes sociais. Mas não se preocupe, porque vamos te ajudar com uma dica fácil e simples para você continuar navegando na internet sem esquentar a cabeça.

Acredite, para resolver esse problema, é necessário apenas papel alumínio.

Esse item tão comum de se ter em casa e frequentemente usado na cozinha pode ser a solução para os problemas de conexão que você possa estar enfrentando. Além disso, é um produto barato e fácil de encontrar.

Técnica para turbinar o sinal do Wi-Fi que está fraco e deixar a internet mais rápida

De acordo com especialistas, o papel alumínio possui propriedades capazes tanto de bloquear quanto de potencializar as bandas que propagam o sinal de internet do seu roteador. Consequentemente, o efeito desse material aumenta e até potencializa o sinal Wi-Fi dentro de casa.

Essa descoberta foi realizada por pesquisadores da Darthmouth College, dos Estados Unidos. Segundo os estudos, o papel alumínio pode até mesmo direcionar a conexão da sua rede sem fio de internet.

Pensando nisso, preparamos este passo a passo para você aplicar essa técnica e, assim, melhorar o sinal do seu Wi-fi em casa. Confira:

1. Corte o Papel Alumínio

Para começar, corte um bom pedaço do papel. O ideal aqui é que o tamanho seja suficiente para cobrir a altura do seu roteador.

Se o seu aparelho Wi-fi tiver antenas, o seu pedaço de papel deve ser um pouco mais alto. Isso faz com que a cobertura seja melhor.

2. Molde o papel

Agora, com o pedaço que você separou, molde o alumínio para que ele fique no formato de um “C”. Vale lembrar que a parte mais opaca deve estar voltada para a parte de fora da curva.

Feito isso, com esse molde envolva a antena externa do roteador.

3. Posicione corretamente

Depois de modelar o papel, com a parte curvada voltada para direção que deseja expandir o sinal, posicione o molde atrás do seu aparelho.

4. Teste sua conexão

Por fim, para validar essa técnica, você pode testar o sinal do seu Wi-fi. Existem diversos teste on-line e gratuitos que você pode verificar a cobertura e a velocidade da sua internet.

Então, chega de dor de cabeça e problemas com a conexão. Siga o passo a passo e aproveite o máximo que seu roteador pode oferecer.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!