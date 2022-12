Depois de tanto sofrer, alguns signos poderão ter uma reviravolta no próximo ano de 2023 e finalmente ter a paz que tanto sonharam.

O ciclo de 2022 foi bastante puxado para alguns signos com a presença de dois Mercúrio Retrógrados fortíssimos, além de quatro eclipses muito intensos.

Isso pôde ser muito comprometedor para a estabilidade emocional dessas casas que listaremos. Porém, há luz no fim do túnel e eles poderão ficar bem e encontrar um amor saudável.

Conheça agora quais serão os componentes do zodíaco que poderão ser muito felizes no próximo ano que vem chegando. Veja!

Os 3 signos que depois de tanto sofrer vão ter um 2023 de paz e plenitude:

1. Touro

O taurino é bastante pé no chão em quase todos os âmbitos da vida.

Porém, neste período de 2022, principalmente por conta do Mercúrio Retrógrado em maio e abril, e os eclipses nos eixos escorpião-touro trouxeram muita confusão para eles.

Idas e vindas de ex foram algo complicado e decepções com ficantes também não faltaram. No entanto, o próximo ano tem tudo para dar certo para o nativo.

Como será um tempo de autoconhecimento, o taurino saberá escolher melhor seus parceiros e poderá encontrar o verdadeiro amor para a sua vida.

2. Câncer

O canceriano também não sairá por baixo e poderá recuperar todo o tempo perdido em sofrimento em 2022.

O próximo ano trará vários contatinhos e, depois do primeiro eclipse lunar, um grande amor poderá bater à porta.

Será preciso estar em paz com o mundo para conseguir o recepcionar bem. Saiba levar essas relações com jeitinho e espere menos de todos.

3. Escorpião

Por fim, o nativo do signo de escorpião também foi muito decepcionado nos últimos meses. Algumas mentiras descobertas causaram um estrago enorme.

Mas isso poderá ser consertado após a maré de novidades boas chegar com tudo.

É claro que o receio de se envolver é normal. Mas não compensa se privar de conhecer boas pessoas por conta de um passado traumático.

Desprenda-se de tudo que passou e logo mais perceberá novos ciclos sociais se formando e um alguém muito especial aproximando cada vez mais e encantando esse coraçãozinho.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!