Homens entendem de uma vez: não adianta você ser o cara mais gato e atraente da turma se você não tiver uma boa pegada durante o beijo.

Você pode até achar que as mulheres não levam isso em conta, mas a real é que alguns detalhes fazem toda a diferença nessa hora e podem ser pontos-chaves para conquistá-las!

6 coisas que as mulheres querem durante o beijo, mas jamais vão admitir:

1. Ser abraçada por trás

Se você quer uma técnica infalível para deixar ela amarradinha em você, aposte em um abraço bem quentinho por trás.

Nesse momento, aproveite para sussurrar algo em seus ouvidos e fazer alguns beijinhos.

2. Aumentem sua confiança

Durante o beijo as mulheres também gostam de ser elogiadas e agraciadas para aumentarem sua confiança.

Esse é um excelente artifício para tê-la mais confiante e mais próxima de você.

3. Surgiram coisas novas

Acredite se quiser, mas se você tem bons planos para fazer com ela, intenções, sonhos e vontades, use a hora do beijo para falar.

As mulheres adoram quando esse momento é usado para ficarem mais próximos e tentarem algo novo.

4. Façam carícias

É óbvio que o momento do beijo é a hora certa para fazer carícias e muito chamego. Elas amam!

Por isso, toque no cabelo dela, em seu rosto e cintura. Esses pequenos gestos podem aproximar ainda mais o casal.

5. Falem palavras mais quentes

Bom, é claro que esse momento do beijo também é a hora de falar algo mais quente para deixá-la mais encantada.

Sendo assim, aposte nos elogios mais ousados, como “você nunca esteve tão linda como hoje” e “quero muito te ter”.

6. Vão devagar

Por fim, nenhuma mulher gosta de um homem que vá com sede ao pote, elas preferem que tudo seja feito devagar.

Logo, seja delicado, não aja com desespero.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!