Comprar no supermercado é algo comum na vida de qualquer pessoa, inclusive, está na rotina de muitos.

Bom e lá, além de encontramos mantimentos e alimentos, tem também produtos de limpeza, cosméticos, itens de higiene e assim por diante.

No entanto, o que acontece é que algumas pessoas têm vergonha de comprar alguns itens no local por medo do julgamento de terceiros. Veja!

Estas são as 6 coisas que as pessoas mais têm vergonha de comprar no supermercado:

1. Papel higiênico

Começando nossa lista, é claro que não é regra, mas tem muita gente por aí com medo de comprar papel higiênico no mercado.

Isso porque elas não querem deixar a impressão de “cagonas”, maior besteria, né?

2. Absorventes

Esses são um clássico!

Já é até normal saber que algumas meninas possuem vergonha de comprar esse item, principalmente se forem mais novas.

3. Inseticidas

Alguns donos de casa ou donas de casa possuem muita vergonha de comprar inseticidas e o motivo pode ser um pouco óbvio: ninguém quer deixar a entender que tem insetos em casa, porque é algo bem nojento.

Por exemplo, baratas, formigas, aranhas e assim por diante.

4. Carne barata

Não deveria ser motivo de vergonha, mas algumas pessoas soberbas possuem uma certa timidez de comprar itens baratos, como as carnes de segunda.

Isso pq eu, essas pessoas jamais querem deixar passar a impressão de que não possuem grana.

5. Preservativos

Assim como os absorventes, as pessoas também têm vergonha de comprar preservativos já que é algo que direciona diretamente para a vida sexual dela.

No entanto, isso não deveria ser motivo! Os preservativos são fundamentais para a saúde íntima dos seres humanos.

6. Verduras

Por fim, para os menos experientes e por mais bizarro que seja, algumas pessoas possuem vergonha de comprar verduras.

O que rola é que elas têm medo de deixar a impressão de que não entendem do assunto.

