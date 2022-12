Se você está em um relacionamento, com toda certeza já deve ter passado em sua mente o questionamento se você pode ou não confiar no seu namorado, não é mesmo?

Esse tipo de pensamento é muito normal, porque ele surge a partir do momento em que o namoro começa a tomar rumos mais sérios e você precisa ter a certeza se deve ou não seguir com aquilo.

Caso você tenha chegado nesse patamar, aqui vem alguns sinais para confirmar se o cara que você ama te leva a sério e você pode confiar nele!

6 sinais claros de que você pode confiar no seu namorado:

1. Você tem liberdade total para mexer no celular dele

Quando em seu relacionamento, seu companheiro te dá total liberdade para mexer no celular dele, sem receios ou suspeita de traição, é um ótimo sinal para confiar nele!

Isso porque, aqueles relacionamentos frágeis, marcados de insegurança, os companheiros deixam o celular bem fora do campo de visão de qualquer um.

2. Ele não tem vergonha de postar foto com você

Se o seu namorado não tem vergonha de expor o relacionamento de vocês nas redes sociais, postando foto sempre, você não precisa ter dúvidas de que ele gosta de você e realmente encara o namoro com seriedade.

3. Te inclui nos rolês dele sem você pedir

O homem quando está realmente afim da mulher e quer ter um relacionamento frutífero, ele vai fazer questão de levá-la para todo lugar.

Sendo assim, sem que você precise pedir, ele vai te levar para todos os roles.

4. Ele não tem medo de falar sobre o passado

Normalmente, em namoros frágeis e inseguros, o casal costuma esconder o passado um do outro, assim como outros envolvimentos amorosos com medo do fim da atual relação.

No entanto, quando o cara quer te levar a sério, ele não vai ter medo de falar sobre o que já viveu, porque sabe que o amor de vocês é maior que tudo isso.

5. Ele é sincero nos sentimentos dele

Se seu namorado te manda a real e deixa sempre claro tudo que está sentindo, incomodado ou desejando, ele realmente te ama e você pode confiar nele!

6. Faz planos com você

Por fim, obviamente se seu companheiro faz planos com você, seja para daqui um mês ou anos, é um sinal de que ele quer ir a fundo contigo no relacionamento.

