Onde assistir Atlético-GO x CRB pela Série B nesta quinta-feira (03)

Dragão volta a campo após perder clássico na última rodada

Augusto Araújo - 01 de julho de 2025

Atlético enfrenta CRB pela Série B. (Foto: Bruno Corsino-ACG/ Reprodução-Instagram)

Oscilando bastante na Série B, o Atlético volta a campo nesta quinta-feira (03) para enfrentar o CRB, em partida válida pela 15ª rodada da competição.

A bola vai rolar a partir das 21h35 no estádio Antônio Accioly, localizado no Setor Campinas, em Goiânia.

O Dragão vem de uma derrota dolorosa na última rodada. Isso porque perdeu para o rival Vila Nova, com requintes de crueldade.

A partida ficou empatada até os 39 minutos da segunda etapa. Neste momento, Bruno Xavier balançou as redes para o Tigrão, decretando o 1 a 0 no placar.

Dessa forma, o Rubro-Negro caiu para o 12º lugar, mantendo os 18 pontos. O time foi inclusive ultrapassado pelo Colorado, que se encontra na 11ª colocação da Série B, com um ponto a mais.

Sequência de tropeços

Já o Galo da Praia perdeu a segunda partida seguida na competição. No dia 21, foi derrotado pela Ferroviária por 1 a 0. Na última quinta-feira (26), o placar foi de 2 a 1, desta vez contra o América-MG.

O clube alagoano começou vencendo. Gegê balançou as redes logo aos cinco minutos, colocando o CRB em vantagem.

No entanto, Aos 24 minutos, Figueiredo igualou tudo para o Coelho. Por fim, no comecinho da segunda etapa, Cauan Barros fez o segundo e decretou o placar final do confronto.

Com isso, o CRB caiu para 6º lugar na Série B, com 21 pontos. Já o América-MG pulou cinco posições e alcançou a 8ª colocação da tabela, com 20 pontos.

Onde assistir Atlético-GO x CRB pela Série B nesta quinta-feira (03)

A RedeTV fará a transmissão do confronto pela TV aberta, assim como a ESPN pela rede de canais a cabo. Além disso, a plataforma de streaming Disney+ e o canal Desimpedidos também exibirão a partida ao vivo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!