Apostas de cinco cidades de Goiás acertam números da Mega-Sena e levam prêmio; veja de onde são

Nenhum apostador acertou os seis números do concurso 2545 da Mega-Sena sorteado no Espaço da Sorte no sábado (03).

Entretanto, cinco sortudos de Goiás, além de outros estados, fizeram cinco pontos. Os números registrados foram: 20- 23 – 32- 36- 39 – 57.

Uma das apostas saiu para Anápolis e foi registrada na Lotérica Nota Mil. Duas foram de Goiânia, sendo uma feita na Lotérica Esportiva Ponto 15 e outra pela internet.

Por fim, um registro de Porangatu, na Agência Lotérica Federal e, a última, uma aposta de Santa Tereza de Goiás.

Cada um vai receber R$ 66.967,36.

O próximo sorteio será na quarta-feira (07) e a estimativa da Caixa Econômica Federal (CEF) é de que a premiação seja de R$ 115 milhões.