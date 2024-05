Nova onda de calor pode deixar temperaturas 6º C acima da média em Goiás; veja cidades afetadas

Fenômeno ocorre por conta de ar seco, que estaria impedindo o avanço das massas de ar frio

Samuel Leão - 07 de maio de 2024

Imagem aérea de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Apesar de Goiás se encontrar no outono, já caminhando para o inverno em junho, o calor não deverá dar trégua tão cedo. Isso porque parte do estado está incluída no alerta para uma nova onda de aumento nas temperaturas de 7 estados, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ao Portal 6, a coordenadora do órgão, Elizabete Alves, explicou que isso ocorre, em parte, por causa de um ar seco, que estaria impedindo o avanço de massas de ar frio vindas do Sul.

“Atuando desde 22 de abril, essa massa de ar seco com muitos ventos está a cerca de 5 km da superfície, realizando um bloqueio atmosférico. Essa ocorrência é normal, mas está intensificada, o que inclusive está agravando as chuvas no Sul, como foi o caso das tragédias no Rio Grande do Sul”, explicou.

A especialista ainda explicou que, para ser considerada um “onda de calor”, é necessário ocorrer a persistência de 5 °C acima da média por 3 dias. Portanto, algumas cidades “mais quentes” não foram incluídas no alerta, enquanto outras com temperaturas médias mais baixas foram.

“Em Goiânia, por exemplo, a média em maio será de 30 °C, com máximas de 34 °C. Já no Sudoeste goiano, em Catalão, por exemplo, a média será de 27,6 °C, e ontem mesmo bateu 32,8 °C. Portanto, percebe-se que, mesmo com temperaturas menores, a segunda cidade teve a média 5 °C acima do habitual e foi incluída no alerta”, explicou.

Em suma, cidades do Sudoeste devem enfrentar uma onda de calor mais acentuada nos próximos dias, em comparação com as médias habituais. Já nas regiões ao Sul e ao Norte, o calor também ocorre, no entanto, com uma amplitude térmica, que trata do grau de variação, mais baixa.

Outras cidades incluídas na zona de alerta, que podem ser afetadas, são Chapadão do Céu, Itajá, Serranópolis, São Simão, Mineiros, Aporé, Itarumã, Cachoeira Alta e Baús.

Cenário nacional

Além de Goiás, os outros estados que integram o alerta para as altas temperaturas são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e também São Paulo, que chegou a atingir impressionantes 38 °C na última semana.

Mato Grosso e Rio de Janeiro poderão atingir os 37 °C, enquanto Goiânia e o Mato Grosso do Sul devem ter máximas de 33 °C. Segundo o alerta, é importante manter uma boa hidratação e evitar exposição prolongada ao sol, especialmente entre 10h e 16h.