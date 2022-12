Brasil x Coreia do Sul ao vivo – Veja onde assistir gratuitamente na internet

Chegou a hora da decisão. A seleção brasileira irá enfrentar a Coreia do Sul pelo mata a mata das oitavas de finais da Copa do Mundo de 2022, em busca de uma vaga entre as 8 melhores seleções do planeta.

Primeira colocada do Grupo G, a seleção canarinho terá como adversária a surpreendente equipe asiática que cravou o segundo lugar no grupo H, eliminando os uruguaios da Copa.

Para este jogo, a grande novidade do Brasil é a volta do astro Neymar. Recuperado de uma entorse no tornozelo, o camisa 10 deve ir a campo hoje e reforçará o time brasileiro em busca da classificação.

Quem também retorna é o lateral direito Danilo, que deve ser improvisado na esquerda, uma vez que os dois laterais convocados para a posição estão machucados.

Com isso o Brasil deve ir a campo com a seguinte formação: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro (Éder Militão ou Daniel Alves); Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar (; Raphinha, Richarlison e Vini Jr.

Os coreanos do técnico Paulo Bento, tem no atacante Son a grande esperança de gols nesta copa e com isso devem ser escalados da seguinte forma: Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Min-jae Kim, Young-gwon Kim e Jin-su Kim; Woo-Young Jung, In-beom Hwang e Woo-Yeong Jeong; Hee-chan Hwang, Gue-Sung Cho e Heung-min Son.

A partida acontecerá na tarde desta segunda-feira a partir das 16h, no Estádio 974, em Doha, no Catar e será apitada por Clement Turpin da França. Os auxiliares serão Nicolas Dano (FRA) e Cyril Gringore (FRA).

Onde assistir?

E é possível assistir o jogo ao vivo e gratuitamente pela FIFA+, plataforma de streaming da entidade que comanda o futebol no mundo.

O sinal está liberado através da CazeTV, do streamer Casimiro no Youtube e na Twitch. Para acessar ao vivo, basta clicar aqui e ser redirecionado para a transmissão.