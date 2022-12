Um homem, de 40 anos, foi baleado na tarde deste domingo (04), em Nerópolis, por tentar agredir um policial militar que não estava trabalhando, no Lago Municipal.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou os primeiros socorridas à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

Segundo a Polícia Militar, o homem foi atingido com tiros nos pés e em uma das pernas depois de partir para cima do agente com uma faca.

O autor dos disparos se apresentou posteriormente na Central de Flagrantes de Anápolis.