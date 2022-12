Livakovic brilha nos pênaltis, Croácia vence o Japão e avança às quartas

FLAVIO LATIF E RODRIGO MATTOS (UOL – FOLHAPRESS) – A Croácia venceu, nesta segunda-feira (5), o Japão na penalidades e é mais uma seleção garantida nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar graças ao goleiro Livakovic que pegou três pênaltis. Perisic e Maeda marcaram os gols croatas na partida disputada no estádio Al Janoub.

O Japão perdeu a chance de superar sua melhor participação em Copas, que foi justamente a fase de oitavas de final em 2002, 2010, 2018 e nesta edição.

Agora, os croatas esperam o vencedor de Brasil x Coreia do Sul, que jogam às 16h (de Brasília) desta segunda, no estádio 974. A partida de quartas de final acontece nesta sexta-feira (9), no estádio Cidade da Educação, às 12h (de Brasília).

PENALIDADES

Japão – Croácia

Minamino (X) – (O) Vlasic

Mitoma (X) – (O) Brozovic

Asano (O) – (X) Livaja

Yoshida (X) – (O) Pasalic

JAPÃO

Gonda; Tomiyasu, Yoshida e Taniguchi; Ito, Endo, Morita (Ao Tanaka) e Nagatomo (Kaoru Mitoma); Doan (Takumi Minamino), Kamada (Hiroki Sakai) e Maeda (Takuma Asano). T.: Hajime Moriyasu.

CROÁCIA

Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Barisic; Brozovic, Modric (Lovro Majer) e Kovacic (Nikola Vlasic); Kramaric (Mario Pasalic), Perisic (Mislav Orsic) e Petkovic (Ante Budimir) (Marko Livaja). T.: Zlatko Dalić.

Estádio: Al Janoub, em Al-Wakrah (QAT)

Horário: 12h (de Brasília) desta segunda-feira (5)

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Corey Parker e Kyle Atkins (ambos dos EUA)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Cartões amarelos: Mateo Kovacic (CRO)

Gols: Daizen Maeda (JAP), aos 43’/1°T. Ivan Perisic (CRO), aos 10’/2ºT