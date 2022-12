Mãe faz duro desabafo ao admitir que nome dado ao filho foi um erro e causa sofrimento

Uma mãe fez um duro desabafo na conta pessoal do TikTok ao admitir que o nome que escolheu para batizar o filho foi, na verdade, um erro que vem causado sofrimento ao garoto. E é por este motivo que ela se arrepende da escolha.

No relato, que se tornou viral, a mulher explicou que engravidou com apenas 16 anos e que, naquela época, tinha a certeza de que já estava “no auge da maturidade”. Ela também tinha certeza de que o nome era bonito e único.

Lamentando, a mãe disse: “Quando você tem um bebê aos 16 anos de idade, eles realmente deixam que você nomeie o seu filho. Por mais que você ainda seja uma criança, eles te deixam batizar a outra criança”.

Em homenagem ao tataravô, ela decidiu batizar o filho como Ainsley. No entanto, avisou que o ajudará a fazer a troca se ele tiver interesse no futuro.

Na época do nascimento, o nome ainda não era comum. Mas a mulher contou que, com o passar do tempo, ele foi se popularizando a ponto de agora sempre precisar explicar que o adolescente é um menino, e não uma menina, como muitos acreditam.

“Quando eu o batizei de Ainsley, não era um nome comum. Eu nunca havia ouvido falar ou conhecido alguma outra pessoa com aquele nome. Contudo, nos últimos anos, esse nome virou popular entre meninas, então existem muitas garotas chamadas Ainsley. […] Toda vez que digo o nome dele para alguém, tenho sempre que corrigir dizendo: “não, é um menino””, relatou a mãe decepcionada.