Embora "o traidor" tente esconder o ato, há uma série de atitudes que revelam a infidelidade

Ruan Monyel - 07 de maio de 2024

Quando alguém começa a trair em um relacionamento, além de ser uma das experiências mais dolorosas de todas, é um ato que diz muito sobre o caráter do indivíduo.

Embora, muitas vezes, “o traidor” tente esconder o ato, há uma série de atitudes sutis que podem revelar uma infidelidade em uma relação.

Observar tais comportamentos, até mesmo inconscientes, é essencial para reconhecer que, possivelmente, o parceiro esteja escondendo algo.

6 atitudes que quem começa a trair em um relacionamento demonstra inconscientemente

1. Distância física e emocional

Um dos primeiro sinais de uma possível traição, é quando um parceiro começa a se distanciar emocionalmente e fisicamente, ou seja, os gestos de carinho e o sexo, passam a ser inexistentes.

Essa falta de comunicação e a perda de interesse nas atividades a dois é um claro sinal de que ele já tem outra pessoa.

2. Esconde o celular

Sabe quando o telefone se torna um objeto misterioso e intocável? É fato, toda essa “proteção” é típica de quem começa a trair e está escondendo isso.

Senhas alteradas frequentemente para esconder a vida online, é um comportamento de alguém que não é digno de confiança, afinal, a transparência é essencial em um relacionamento saudável.

3. Mais críticas, menos elogios

Começar a criticar o parceiro de forma constante e “esquecer” de enaltecer os pontos positivos, pode ser uma maneira de justificar internamente a própria traição.

Isso cria ressentimento, e inconscientemente, acaba afastando o casal. Fique atento aos mínimos detalhes.

4. Mudanças na rotina

Embora mudanças na rotina do casal sejam positivas, quando elas passam a ser individuais, seja em horas extras no trabalho ou happy hour com os amigos, pode ser indício de traição.

Quando um parceiro começa a trair, é comum que haja certos “ajustes” nas atividades diárias, além de desejos repentinos que eram desconhecidos.

5. Mentiras constantes

As mentiras, mesmo as mais “inocentes”, são capazes de abalar as estruturas de qualquer relacionamento, e se tem uma coisa que é verdade, é que mentira tem perna curta.

Quem está envolvido em uma infidelidade muitas vezes recorre à inverdade como uma forma de encobrir a traição, afinal, ele imagina que está “protegendo” o parceiro até tomar uma decisão.

6. Comparações constantes

Por fim, comparar o parceiro atual com outras pessoas, especialmente com ex-namorados, é outra atitude que indica que algo está errado.

Afinal, quem está começando a trair tende a fazer comparações sutis ou até mesmo explícitas entre o companheiro atual e outras pessoas no intuito de “buscar motivos” que justifiquem a infidelidade.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas no relacionamento. Em caso de dúvida, consulte um especialista.

