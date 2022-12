O avô que aos 84 anos aprendeu a maquiar, arrumar cabelo e gravar vídeos para realizar o sonho da netinha

Viralizou nas redes sociais o caso de um avô adotivo que aprendeu a maquiar e gravar vídeos para realizar o sonho da netinha. As imagens são emocionantes.

Seu Ulisses, de 84 anos, é padrasto da mãe de Ana Paula. Logo se tornou o avô de consideração da menina. Desde neném, o idoso sempre esteve ao lado dela em todos os momentos.

“A paralisia cerebral de Paulinha foi causada pela falta de oxigênio no seu cérebro no momento do parto. Ela tem muita dificuldade para falar, o movimento das mãos é limitado, além de não conseguir andar”, explicou nas redes sociais.

Apesar da direção que o destino tomou, ele e a neta se tornaram melhores amigos. E, desde um tempo, a jovem já havia comentado que queria muito ser digital influencer.

Então, com toda dedicação no mundo, o senhorzinho começou a assistir tutoriais para conseguir maquiar, fazer penteados e gravar vídeos com Ana Paula para que ela pudesse postar e captar seguidores.

“O meu maior sonho é poder ser influencer digital, eu quero ajudar meninas que não sabem se maquiar. Meu maior sonho é esse, conseguir me sustentar”, explicou a garota ao Razões para Acreditar.

Seu Ulisses conseguiu comprar algumas maquiagens para a neta e, juntos, eles têm gravado os vídeos caseiros na corrida para a realização de um sonho genuíno.

Depois de saber da história, o Razões para Acreditar iniciou uma vaquinha, no intuito de arrecadar dinheiro para a dupla inseparável.

O avô e a jovem Ana Paula sonham em comprar um carro apropriado para ela, já que precisa utilizar cadeiras de rodas. O dinheiro que conseguirem também será investido nisso.