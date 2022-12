Publicado edital de concurso federal bastante aguardado e com salários iniciais de R$ 21 mil

Foi publicado, nesta segunda-feira (05), edital do concurso público da Receita Federal. São 699 vagas, sendo 230 para os cargos de auditor fiscal e 469 para analista tributários. A remuneração mensal inicial é de R$ 21 mil, além de benefícios que podem ultrapassar R$ 3 mil.

As vagas são para nível superior completo, mas pode ser em qualquer área – ao considerar que o curso seja devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições serão abertas no próximo dia 12 e segue até o dia 19 de janeiro de 2023. Quem estiver interessado deve fazê-la no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/rfb22

O valor da taxa de inscrição é de R$ 115 para o cargo de analista e R$ 210 para o de auditor fiscal.

As provas devem ser realizadas, no dia 19 de março, em todas as capitais do país.