Quase 40 pontos das BRs-153, 414 e 080 em Goiás terão interdições nesta semana; confira os trechos

Até o dia 11 de dezembro, 37 trechos de rodovias das BRs-153, 414 e 080, em Goiás, terão interdições nesta semana.

As intervenções foram anunciadas pela Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pelas pistas, e serão para a execução de obras de melhorias nas estradas.

Os trechos atingidos na BR-414 estão entre os km 392 a 371, em Corumbá de Goiás e 440 a 300, em Anápolis, Abadiânia, Corumbá de Goiás, Cocalzinho de Goiás, Vila Propício e 326 e 425, entre Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Abadiânia.

Na BR-080, as obras serão entre os km 94 e 181, em Vila Propício, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino e nos km 111 e 117.

No entanto, as maiores intervenções serão na BR-153, nos municípios de Uruaçu, Hidrolina, São Luiz do Norte, Nova Glória, Rialma, Rianápolis, Campinorte, Jaraguá, São Francisco de Goiás, Pirenópolis, Anápolis, Estrela do Norte e Mara Rosa.